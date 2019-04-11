Утверждено "Положение о флаге Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана" и изображение флага (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении «Положения о флаге Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана» и «Изображения флага Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана».

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с данным указом и представить Президенту Азербайджана; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с данным указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом, и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом, и проинформировать Кабмин.

В Положении отмечено, что флаг Верховного главнокомандующего - официальный военный символ Президента Азербайджана.

Флаг Верховного главнокомандующего изготавливается в трех вариантах:

- эталон (оригинал флага) - хранится в служебном кабинете Президента Азербайджана в Президентском дворце;

- дубликат (копия флага) – используется во время проведения официальных мероприятий, в которых Президент Азербайджана участвует как Верховный главнокомандующий, и в других мероприятиях, а также поднимается (вывешивается) или размещается над зданием, в котором проводится мероприятие, когда он посещает структурные подразделения ВС Азербайджана, на корабле, на котором он находится, или в салоне (помещении), предусмотренном для этого мероприятия;

- дубликат уменьшенного размера (для транспорта) – может быть установлен на транспортном средстве во время визитов Президента Азербайджана в качестве Верховного главнокомандующего.

Независимо от размеров, все дубликаты флага должны быть идентичны описанию, цветовой гамме и соотношению размеров его эталона (оригинала).

В случае, если флаг Верховного главнокомандующего поднимается (вывешивается) или размещается вместе с Государственным флагом Азербайджана, то флаг Верховного главнокомандующего размещается справа от Государственного флага.

Флаг Верховного главнокомандующего, согласно требованиям закона «О государственном флаге Азербайджана», готовится в полном соответствии с изображением Государственного флага, из двухсторонней материи, и соотношение ширины к длине составляет 1:2.

В середине флага на обеих сторонах изображена эмблема Верховного главнокомандующего. Вдоль верхнего края материи, на голубой полоске буквами золотистого цвета написано «АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА», вдоль нижнего края, на зеленой полоске – «ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ».

Эмблема Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана состоит из изображения Государственного герба Азербайджана, расположенного между острыми концами скрещенных мечей с направленных вверх клинками. От нижних оснований клинков мечей в сторону их концов направлены в обе стороны ветви лавра. Ветви лавра и ручки мечей – золотистого цвета, а клинки – серебряного цвета.

Флагшток флага Верховного главнокомандующего из круглого дерева. Флагшток окрашен в темно-коричневый цвет, покрыт лаком, и верхний наконечник закрывается металлической крышкой из никеля в форме полумесяца с восьмиконечной звездой.

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