Президент Азербайджана утвердил закон о правилах иcпользования Государственного герба

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал закон о правилах иcпользования Государственного герба.

Настоящий закон, в соответствии со статьей 23 Конституции Азербайджана и конституционным законом “Об утверждении изображения Государственного герба Азербайджанской Республики”, определяет правила использования Государственного герба Азербайджанской Республики.

С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.

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