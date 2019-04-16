Азербайджанские парламентарии примут участие в мероприятиях ПА СНГ

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтаем Асадовым 17 апреля отправляется в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Парламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (ПА СНГ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу парламента.

В составе делегации председатель парламентского комитета Али Гусейнли, депутаты Ханлар Фатиев, Адиль Алиев, Расим Мусабеков, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

На заседании Совета ПА СНГ будут обсуждены организация наблюдения за выборами в странах-членах структуры, участие международных наблюдателей в проведенных в Молдове и Армении выборах, подготовка к 75-летию Победы в войне 1941-1945 годов, правовое обеспечение антитеррористической деятельности и другие вопросы.

На 49-м пленарном заседании ПА СНГ ожидается обсуждение модельных законопроектов «Об ипотеке, адвокатуре и адвокатской деятельности», «О судебно-экспертной деятельности», о Налоговом кодексе и другие вопросы.

Запланировано также проведение конференции на тему борьбы с международным терроризмом.

Члены азербайджанской делегации поделятся мнениями о вопросах, которые предусмотрено вынести на обсуждение на пленарном заседании в постоянных комитетах ПА СНГ, выскажут свои предложения.

В рамках визита предусматривается ряд встреч председателя Милли Меджлиса Огтая Асадова с руководителями делегаций, принимающих участие в мероприятиях ПА СНГ.

Визит завершится 19 апреля.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.