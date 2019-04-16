Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств (версия 2)

16 апреля 2019 14:07 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Еще раз поздравив Багдада Амреева с утверждением на пост генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств, глава государства выразил уверенность в том, что он внесет вклад в расширение сотрудничества между братскими странами-членами организации. С удовлетворением вспомнив состоявшийся 10 лет назад в Нахчыване знаменательный Саммит в связи с учреждением Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что за прошедший период эта организация усилилась и стала важной международной структурой.

Выразив признательность за поздравление, Багдад Амреев довел до внимания, что учреждение Совета сотрудничества тюркоязычных государств 10 лет назад именно на азербайджанской земле, в Нахчыване, где родился великий сын тюркского мира, общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, придает этой организации особый смысл. Гость подчеркнул, что осенью этого года Азербайджан примет очередной Саммит по случаю 10-летия учреждения Совета сотрудничества тюркоязычных государств, выразил уверенность в том, что этот Саммит будет организован Азербайджаном на высоком уровне. Багдад Амреев проинформировал главу государства о развитии сотрудничества в рамках организации в экономической, торговой, финансовой, транспортной и других сферах, налаживании связей с соответствующими международными организациями.

Президент Ильхам Алиев пожелал генеральному секретарю Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдаду Амрееву успехов в дальнейшей деятельности, и сказал, что страна на высоком уровне примет предстоящий в Азербайджане Саммит по случаю 10-летия этой организации.

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