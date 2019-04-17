Рамиз Рзаев: Производство дел по проблемным кредитам отложено

БАКУ /Trend/ - Со дня подписания Президентом Ильхамом Алиевым указа о решении вопроса проблемных кредитов производство дел, связанных с проблемными кредитами, было отложено.

Об этом сказал председатель Верховного суда Азербайджана Рамиз Рзаев, сообщает в среду Trend.

Рзаев отметил, что приняты все необходимые меры по исполнению указа, с Палатой надзора над финансовыми рынками создана совместная рабочая группа.

Председатель Верховного суда добавил, что требования, исходящие из указа, будут выполнены на высоком уровне.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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