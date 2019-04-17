Гуманизация наказаний в Азербайджане охватила более 6 тыс. осужденных

17 апреля 2019 20:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гуманизация наказаний в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 2017 года, более 300 изменений в Уголовный кодекс в связи с этим, были применены судами в отношении более шести тысяч осужденных.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Верховного суда Азербайджана Рамиз Рзаев.

По словам Рзаева, из них 1700 осужденных были полностью освобождены от наказания, срок наказания более 2500 осужденных.

Помимо этого было смягчено наказание 390 осужденных путем смены режима пенитенциарного учреждения, в которых они отбывали наказание.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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