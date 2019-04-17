В Азербайджане назначен новый почетный консул Сан-Марино

17 апреля 2019 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава Государственного протокольного управления МИД Азербайджана, посол Парвин Мирзазаде принял новоназначенного почетного консула Сан-Марино в Азербайджане Расима Гасымова, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

Во время встречи Расим Гасымов вручил Парвину Мирзазаде патент о назначении почетным консулом.

Мирзазаде пожелал успехов Гасымову в дальнейшей работе.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по текущему состоянию отношений между Азербайджаном и Сан-Марино.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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