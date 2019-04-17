В Азербайджане будет подготовлен план мероприятий по безопасности эфирного пространства

17 апреля 2019 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о применении закона от 29 марта 2019 года «О внесении изменений в закон Азербайджана «О телекоммуникации».

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения в связи с приведением законов Азербайджана и актов Президента Азербайджана в соответствие с законом «О внесении изменений в закон Азербайджана «О телекоммуникации», и представить Президенту Азербайджана; в пятимесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана План мероприятий по безопасности эфирного пространства на территории Азербайджана и усилению борьбы со сторонним вещанием; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с законом «О внесении изменений в закон Азербайджана «О телекоммуникации», и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим законом, и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить вопросы, вытекающие из этого закона.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с законом «О внесении изменений в закон Азербайджана «О телекоммуникации», и проинформировать Кабмин.

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