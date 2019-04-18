Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в реконструированном парке Нефтяников в Баку (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:34)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в четверг ознакомились с условиями, созданными в капитально реконструированном парке Нефтяников в поселке Гарачухур Сураханского района Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и глава Исполнительной власти Сураханского района Ильгар Аббасов проинформировали главу государства об условиях, созданных в капитально реконструированном парке Нефтяников.

Было сообщено, что этот парк отдыха был создан в 1982 году. В рамках «Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков» в марте прошлого года в парке началась работа по реконструкции. На участке в 4 гектара территории общей площадью 6 гектаров создан парк культуры и отдыха. На остальных двух гектарах заложена лесополоса и проложены велосипедные дорожки. В парке проведена осветительная работа. В рамках проекта Общественного объединения IDEA в этом уголке отдыха созданы спортивная и футбольная площадки, установлены тренажеры, различные аттракционы для эффективного проведения детьми и подростками своего досуга.

Затем глава государства и первая леди встретились и побеседовали с отдыхающими здесь жителями.

26 февраля этого года в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!» по инициативе и при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой на территории парка было высажено 613 деревьев для увековечения памяти жертв Ходжалинского геноцида, а 6 апреля нынешнего года – еще 300 деревьев в честь рождения 10-миллионного жителя Азербайджана.

На территории парка установлена стела, символизирующая нефтяную вышку, проведено озеленение, высажены 2 тысячи новых деревьев, отреставрирован установленный в 1999 году бюст Национального героя Азербайджанской Республики Джаваншира Рагимова, благоустроена прилегающая территория, обновлены «Уголок ветеранов» и объекты общественного питания.

Гарачухур – один из древних поселков Сураханского района с населением 89 тысяч человек. Реконструкция этого парка на современном уровне создает большие возможности для эффективной организации досуга не только жителей поселка, но и гостей нашей столицы. В целом, в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева в соответствии с темпами развития нашей столицы создаются новые парки, места отдыха, существующие реконструируются на современном уровне. Вся эта работа свидетельствует о том, что проекты, направленные на превращение нашей столицы в один из прекрасных городов мира приобрели последовательный характер и реализуются с высоким качеством.

Капитальная реконструкция по поручению главы государства парков и аллей, создание новых парков в городе Баку играют важную роль в обеспечении комфорта жителей и гостей нашего города, организации их эффективного досуга. Закладка новых парков и полос озеленения в столице, создание современной инфраструктуры приобрели широкий размах. Этот уголок отдыха, реконструированный на территории Сураханского района, имеет большое значение с точки зрения придания еще больше красоты облику города Баку и отдыха жителей столицы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.