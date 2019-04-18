Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты председателя и судей Конституционного суда

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О внесении изменений в закон “О Конституционном суде”".

В соответствии с изменениями, статья 71.2 закона дается в следующей редакции:

"71.2 Месячная должностная зарплата председателя Конституционного суда равна месячной должностной зарплате председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики”;

Также к закону добавляется статья 73.10 следующего содержания:

"73.10. Судье Конституционного суда выплачивается надбавка к должностной зарплате в объеме месячной должностной зарпплаты;

Закон вступает в силу с первого апреля 2019 года.

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