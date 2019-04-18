Президент Ильхам Алиев принял министра промышленности, шахт и торговли Ирана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Резой Рахмани, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министр Реза Рахмани передал главе государства приветствия Президента Ирана Хасана Роухани.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном в политической, экономической, транспортной, культурной и во всех других сферах, в том числе в области промышленности и торговли.

На встрече было отмечено, что в рамках совместных проектов двух стран успешно функционирует автомобильный завод в Нефтчалинском промышленном квартале, в Баку будет построен фармацевтический завод, а в ходе данного визита министра промышленности, шахт и торговли Ирана Резы Рахмани в Азербайджан в Гаджигабульском промышленном квартале будет заложен фундамент завода по производству автобусов.

В ходе беседы было подчеркнуто, что торговый оборот между странами возрос, осуществляются успешные проекты в промышленной сфере, отмечено наличие хороших перспектив и дополнительных возможностей для расширения сотрудничества в этом направлении.

Глава государства поблагодарил за приветствия Президента Ирана Хасана Роухани, просил передать и его приветствия Президенту Ирана.

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