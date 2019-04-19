Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Центра анализа международных отношений (версия 2)

19 апреля 2019 17:58 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:01)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об обеспечении деятельности Центра анализа международных отношений.

Указом утверждается Устав Центра анализа международных отношений.

Полномочия учредителя Центра поручаются нижеследующим:

На Президента Азербайджана возлагаются полномочия по утверждению Устава Центра; установлению размера Уставного фонда; созданию исполнительных органов, определению их полномочий и преждевременному лишению их полномочий; по реорганизации и ликвидации Центра.

На Кабинет министров возлагаются полномочия по утверждению годовых финансовых отчетов Центра; даче разрешений на создание хозяйственных обществ или участие в них, на создание управлений, филиалов и представительств; даче согласия на заключение сделки на сумму, превышающую 25 процентов стоимости чистых активов (сделка особого значения), и сделки с соответствующим лицом, стоимость которой составляет пять и более процентов активов.

На Центр возлагаются полномочия по определению при согласовании с Президентом Азербайджана направлений развития, планов деятельности и стратегических задач; утверждению своей структуры при согласовании с Президентом Азербайджана.

Кабмину поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом; при согласовании с Президентом Азербайджана в двухмесячный срок утвердить численность и фонд заработной платы сотрудников Центра; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом, и проинформировать Президента Азербайджана; в течение одного месяца со дня государственной регистрации принять соответствующие меры для обеспечения Центра административным зданием и укрепления его материально-технической базы; оценить переданное на баланс Центра государственное имущество, и в двухмесячный срок со дня государственной регистрации представить Президенту Азербайджана соответствующие предложения для учета в его уставном фонде; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Центру поручено в трехдневный срок со дня вступления указа в силу обратиться в министерство по налогам для прохождения регистрации в порядке, установленном законом «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц»; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в п.5.1 Устава, утвержденного настоящим указом, министерству юстиции - обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и проинформировать Кабмин.

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