В Азербайджане проходит региональное совещание, посвященное новым целям социальной политики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Шеки проходит региональное совещание на тему “Новые цели успешной социальной политики” с участием вице-премьера, зампредседателя - исполнительного секретаря правящей партии”Ени Азербайджан” Али Ахмедова.

Как сообщает в субботу Trend, в совещании также примет участие группа депутатов Милли Меджлиса (парламента).

В рамках визита в Шеки Али Ахмедов посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложил цветы к его подножию.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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