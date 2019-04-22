Азербайджан примет участие в международной конференции по безопасности в Москве

22 апреля 2019 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым примет участие в VIII Конференции по международной безопасности, которая состоится в Москве 23-25 апреля, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
На международной конференции, организованной минобороны России будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.
В ходе пленарных заседаний будут обсуждаться региональные аспекты безопасности и особенности деятельности военных ведомств по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств, а также ряд других вопросов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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