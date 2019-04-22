В ходе голосования на выборах в Украине проблем зарегистрировано не было – азербайджанский наблюдатель

22 апреля 2019 13:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе голосования на президентских выборах в Украине никаких проблем зарегистрировано не было, сказал в понедельник Trend наблюдавший за выборами депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Руфат Гулиев.

Гулиев отметил, что наблюдал за ходом выборов в 15 избирательных пунктах. «Мы также беседовали с местными наблюдателями. Они тоже сказали, что проблем в ходе избирательного процесса не было. Население проявило высокий интерес к выборам», - сказал он.

За ходом президентских выборов в Украине наблюдал и депутат Нагиф Хамзаев, который участвовал в процессе в составе наблюдательной миссии ПАСЕ.

Руководитель рабочей группы по азербайджано-украинский межпарламентским связям Руфат Гулиев наблюдал за выборами по линии Милли Меджлиса.

Отметим, что после обработки 97,04% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,15% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,52% избирателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанские парламентарии будут наблюдать за президентскими выборами в Украине
Политика 18 апреля 15:25
Избран новый член парламентского комитета Азербайджана
Политика 29 марта 12:14
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за президентскими выборами в Украине
Политика 27 марта 13:45
Минувший год стал весьма удачным для азербайджанской экономики - депутат
Бизнес 12 января 15:56
Возбуждено уголовное дело по факту столкновения поезда с автобусом в Баку
Происшествия 1 октября 2018 17:11
Азербайджан превратился в одного из самых мощных игроков на рынке энергоносителей - депутат
Энергетика 22 сентября 2018 16:34
Лента новостей
Я вас любил…Сергей Никоненко в Баку (ФОТО)
Культура 14:12
Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим в терактах
В мире 14:04
Власти Австралии и Индии подтвердили гибель своих граждан на Шри-Ланке
В мире 14:01
Умайра Тагиева: Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 25 апреля
Общество 13:58
Совокупный доход населения Узбекистана с начала года составил почти $770 млн
Бизнес 13:48
Распространены кадры с мальчиком, покусанным бешеной собакой в Баку (ВИДЕО)
Общество 13:38
Турция и РФ закупают в Туркменистане продукцию нефте-и газопереработки
Энергетика 13:32
Минфин Азербайджана огласил объем первого транша для компенсаций по проблемным кредитам
Финансы 13:30
Бабушка покусанного собакой ребенка об инциденте в бакинском поселке
Общество 13:30