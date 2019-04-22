Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Газахском районе

22 апреля 2019 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчилер Газахского района.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчилер, соединяющей три населенных пункта c населением численностью 13 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 6,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Шри-Ланки
Политика 13:14
Директор Театра пантомимы: Указ Президента Ильхама Алиева был принят с восторгом во всех театрах страны (ВИДЕО)
Общество 21 апреля 21:36
Без поддержки Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой достигнутые страной успехи в гимнастике были бы невозможны - Мариана Василева
Общество 19 апреля 19:06
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Центра анализа международных отношений
Политика 19 апреля 17:01
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог в Пираллахинском районе
Политика 19 апреля 16:44
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты председателя и судей Конституционного суда
Политика 18 апреля 18:09
Лента новостей
Не менее 11 человек погибли при падении автобуса с горной дороги в Боливии
В мире 17:17
План призыва в таджикскую армию выполнен на 60%
Центральная Азия 17:14
В Бишкеке состоялись межмидовские кыргызско-индийские политические консультации
Центральная Азия 17:11
Ученые назвали оптимальную дозу кофе
В мире 17:07
Казахстан и Республика Корея подписали программу по реализации 58 проектов
Бизнес 17:03
Расим Балаев – встреча с Насими (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:02
Курс доллара по отношению к тенге вырос на дневных торгах
Финансы 17:01
Бакинский порт сможет принимать больше грузов
Бизнес 17:01
В Казахстане снизились производство и стоимость электроэнергии
Энергетика 17:00