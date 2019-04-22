Министр обороны встретился с резидент-координатором ООН в Азербайджане

22 апреля 2019 21:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник встретился с резидент-координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исакзаи, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Подчеркнув плодотворное и всестороннее сотрудничество Азербайджана с ООН, министр обороны отметил, что страна также начала сотрудничество в военной сфере в рамках этой авторитетной организации.

В ходе встречи стороны затронули вопрос урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и обменялись мнениями о деятельности ООН в этом направлении.

Министр обороны напомнил о своем недавнем участии в мероприятиях ООН в Нью-Йорке и обсудил с гостем результаты проведенных там встреч.

Исакзаи, в свою очередь, высоко оценил вклад Азербайджана в международную безопасность в рамках операций, проводимых в Афганистане, и выразил признательность за активное участие азербайджанских военнослужащих в миротворческих операциях.

На встрече состоялся обмен мнениями по военному сотрудничеству в рамках ООН и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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