Парламент Азербайджана обсудит сегодня 19 вопросов

23 апреля 2019 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня пройдет очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, на котором будут обсуждены 19 вопросов, сообщает во вторник Trend.

Сначала депутаты обсудят вопрос избрания новых членов в Вещательный совет Общественного телевидения.

Затем депутаты перейдут к обсуждению поправок в Административный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Водный кодекс, а также к законам «О разведке и контрразведке», «О трудовых пенсиях», «О воинской обязанности и воинской службе», «О лицензиях и разрешениях», «О дошкольном образовании», «О профессиональном образовании» и др.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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