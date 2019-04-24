Президент Ильхам Алиев встретился в Пекине с председателем корпорации ZTE (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Пекине с председателем корпорации ZTE Ли Цзысюэ, сообщает в среду Trendсо ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель корпорации ZTE Ли Цзысюэ сказал, что руководимая им компания является одним из крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования в мире. Отметив наличие большого числа партнеров в Китае и за рубежом, Ли Цзысюэ подчеркнул, что имеются прекрасные примеры сотрудничества и на азербайджанском рынке, высказал намерение укреплять партнерские связи с Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что это сотрудничество будет успешным. Отметив, что развитие информационно-коммуникационных технологий является одной из приоритетных сфер в Азербайджане, глава государства сказал, что в последние годы проделана значительная работа для развития данного сектора, в эту отрасль вкладываются инвестиции, расширяются связи с иностранными партнерами. Президент Ильхам Алиев подчеркнул наличие хороших возможностей для сотрудничества с Корпорацией ZTE.

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