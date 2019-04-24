Президент Ильхам Алиев встретился в Пекине с членом Политбюро ЦК Компартии Китая (ФОТО) (версия 2)

24 апреля 2019 18:50 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Пекине с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Яном, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Ван Ян отметил, что визит Президента Азербайджана в Китай вносит вклад в наши двусторонние связи. Подчеркнув, что проект «Один пояс, один путь» является широкой общественной платформой, включающей всестороннее сотрудничество, Ван Ян констатировал, что Азербайджан и Китай всегда поддерживают друг друга в рамках международных организаций. Он отметил, что нашим странам необходимо совместными усилиями добиваться дальнейшего развития сотрудничества в политической, экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул положительную динамику в развитии сотрудничества между нашими странами во всех направлениях. Он сказал, что Азербайджан придает важное значение инициированному главой Китайского государства проекту «Один пояс, один путь» и является одной из первых стран, поддержавших данную инициативу, отметил, что в нашей стране придается особое значение созданию транспортной инфраструктуры. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приглашение на второй Международный форум «Один пояс, один путь», расценил это как пример уважения и дружеского отношения к Азербайджану. Глава государства подчеркнул, что нынешний визит придаст серьезный импульс развитию сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

В ходе беседы были обсуждены вопросы развития китайско-азербайджанских отношений и сотрудничества в экономической сфере, увеличения торгового оборота, взаимной поддержки в международных организациях, инвестирования и пр.

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