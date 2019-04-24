Президент Ильхам Алиев: Азербайджан активно продвигает проект «Один пояс, один путь» в рамках выдвигаемых инициатив (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:02)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан активно продвигает проект «Один пояс, один путь» в рамках выдвигаемых инициатив.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на прошедшей в Пекине встрече с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Благодарю Вас, господин Председатель, за добрые слова в мой адрес, слова, сказанные о нашей страны. Я, в первую очередь, хотел бы Вас поблагодарить за приглашение. Мы рассматриваем приглашение принять участие в форуме «Один пояс, один путь» как знак особого уважения к нашей стране, как знак дружбы по отношению ко мне. Вы отметили, что я являюсь другом Вашей страны, так же в Азербайджане Вас знают как доброго друга Азербайджана. И мы совместными усилиями продвигаем вперед наше сотрудничество, определяем пути дальнейшего взаимодействия", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что проведение форума имеет огромное значение.

"Как Вы отметили, Азербайджан с самого начала поддержал Вашу инициативу и активно продвигает этот проект в рамках тех инициатив, которые мы выдвинули. Хотел бы вспомнить мой государственный визит в Вашу страну и оказанное мне гостеприимство в 2015 году. Тогда мы с Вами подписали меморандум о взаимопонимании «Экономический пояс Шелкового пути». Сегодня наши политические отношения находятся на высоком уровне. Мы активно взаимодействуем в международных организациях", - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.