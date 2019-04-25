Сиявуш Новрузов: Чтобы противостоять экстремизму, каждая страна должна делиться опытом, вести пропаганду

25 апреля 2019 21:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чтобы противостоять экстремизму, каждая страна должна делиться опытом, вести пропаганду.

Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам общественных объединений и религиозных структур Сиявуш Новрузов на II международной конференции на тему "Межрелигиозный диалог и борьба с радикализмом", сообщает в четверг Trend.

Как отметил Новрузов, нужно исследовать причины религиозного радикализма: "Без этого трудно будет достигнуть результатов. Если в законодательстве страны не отражены принципы религиозной терпимости и защиты свободы вероисповедания, то будет наблюдаться склонность к религиозному радикализму. В основном законе Азербайджана нашли отражение положения о религиозной терпимости и защиты свободы вероисповедания. Милли Меджлис принял закон об искоренении религиозного экстремизма. В нем борьба против радикализма стоит на видном месте”.

По словам депутата, важны религиозная толерантность, уважение к чужой вере.

"Противоположная ситуация - одна из первопричин религиозного радикализма. Ведущая роль в этом вопросе должна принадлежать религиозным деятелям. Они должны пропагандировать братство, призывать людей к равноправию, а не к противостоянию и дискриминации", - сказал Новрузов.

Он отметил, что неверно связывать какие-либо террористические группировки с религией: "В мире более 60-ти различных группировок. Известны названия большинства из них. Ни одна из них не связана с религией, но, чтобы вызвать возмущение их связывают с какой-либо религией".

Новрузов отметил, что нужно общественное порицание, общественные рекомендации, двусторонний диалог: "Если мы посмотрим на совершенные теракты, то увидим, что их осуществляли под прикрытием религии. Мы должны действовать таким образом, чтобы люди, глядя на нас, с уважением относились бы к другим религиям”.

Депутат добавил, что при подстрекательстве религиозных деятелей Армении, совершаются акты вандализма в отношении религиозных и исторических памятников на оккупированных территориях Азербайджана.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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