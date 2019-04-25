Азербайджан передал ноту протеста МИД Уругвая

25 апреля 2019 21:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Аргентине передало в министерство иностранных дел Уругвая ноту протеста официального Баку.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, это связано с распространенной в СМИ информации о визите в Уругвай так называемого "министра иностранных дел" незаконно провозглашенного на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима Масиса Маиляна и проведенных им “встречах” в этой стране.

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