Академик Ариф Пашаев награжден Алмазным знаком Международной инженерной академии (ФОТО)

29 апреля 2019 17:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Москве 26 апреля 2019 года по итогам деятельности за 2018 год состоялось Общее собрание Международной инженерной академии (МИА), в котором приняли участие 266 членов академии из 15 стран.

Как сообщает в понедельник Trend, на собрании с отчетным докладом выступил президент Международной инженерной академии академик Борис Гусев.

Единогласным решением Общего собрания председателем Мандатной комиссии собрания был избран вице-президент Азербайджанской инженерной академии академик Ахад Джанахмедов. В своем докладе он подробно проинформировал об итогах деятельности Азербайджанской инженерной академии за 2018 год.

Накануне собрания в «Инженерной газете» (г. Москва) была опубликована статья президента Азербайджанской инженерной академии, вице-президента Международной инженерной академии, академика Арифа Пашаева «Поднимая задачи до космических высот». Этот номер газеты был распространен среди участников собрания. В статье автор основное внимание сконцентрировал на диверсификации экономики и укреплении ненефтяного сегмента страны, а также на индустриализации, возрождении аграрного сектора и реализации трансрегиональных проектов. Статья академика Арифа Пашаева была высоко оценена участниками Общего собрания.

В заключение решением Совета президентов Международной инженерной академии было объявлено о награждении академика Пашаева Арифа Мир Джалал оглы Алмазным знаком МИА – за выдающиеся заслуги в научной, педагогической и издательской деятельности, большой вклад в развитие инженерного дела, разработку и внедрение в промышленность методов неразрушающего контроля материалов и изделий, за особые достижения в разработке и реализации крупных международных проектов.

В ходе тайного голосования от Азербайджана в Международную инженерную академию были избраны один действительный член и два члена-корреспондента.

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