Президент Ильхам Алиев: Азербайджан намерен продолжать связи с США в плоскости партнерства (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял заместителя помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение развитием сотрудничества между двумя странами, подчеркнул расширение связей в политической, экономической, энергетической сферах, в области безопасности и др. Отметив намерение Азербайджана продолжать двусторонние связи с США в плоскости партнерства, глава государства подчеркнул значение взаимных контактов и мероприятий между двумя странами в последнее время и выразил надежду на продолжение этой позитивной динамики.

Вспомнив о визите в Азербайджан в октябре прошлого года, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сказал, что посещает страну для продолжения этой позитивной динамики в двусторонних связях, подчеркнул значение визита в Азербайджан советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона и проведенных вслед за этим переговоров.

На встрече глава государства высоко оценил поддержку Президентом США Дональдом Трампом проекта «Южный газовый коридор».

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, в свою очередь, выразил признательность за транзитно-логистическую поддержку, обеспечиваемую Азербайджаном для государств-членов и партнеров НАТО, в том числе США, в рамках Миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о демократическом развитии Азербайджана, реформах, проводимых в судебно-правовой системе и социально-экономической сфере.

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