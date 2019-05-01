Президент Ильхам Алиев принял делегацию в составе руководителей Всемирного и Евроазиатского еврейского конгрессов (версия 2)

1 мая 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию в составе руководителей Всемирного еврейского конгресса, Евроазиатского еврейского конгресса и Бакинской религиозной общины европейских евреев, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства сказал, что визит руководителей Всемирного и Евроазиатского еврейского конгрессов в нашу страну в широком составе создает хорошую возможность для обсуждения сотрудничества. Подчеркнув, что веками различные народы, в том числе евреи, жили в нашей стране в условиях мира, как одна семья, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и сегодня известен как страна, успешно осуществляющая межкультурный диалог. Глава государства сказал, что Азербайджан вносит большой вклад в обеспечение межцивилизационных связей на международной арене.

Выступившие гости отметили, что рады встрече с Президентом Ильхамом Алиевым. Они подчеркнули, что увиденные в нашей стране процессы развития произвели на членов делегации глубокое впечатление.

В ходе беседы было затронуто значение проводимого в Баку V Всемирного форума по межкультурному диалогу, подчеркнуто, что это мероприятие вносит большой вклад в диалог между народами и культурами.

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