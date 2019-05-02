Азербайджан и Уругвай заключат новый договор о сотрудничестве

2 мая 2019 00:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Уругвая Родольфо Нин Новоа.

После встречи министров один на один, переговоры продолжились в расширенном составе, сообщает в среду Trend, со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны отметили наличие благоприятных условий для развития двусторонних отношений в области политики и экономики, а также в гуманитарной сфере. Родольфо Нин Новоа с удовлетворением рассказал о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым и о предстоящем участии в в работе V Всемирного форума по межкультурному диалогу. Отметив важность миролюбивых контактов между народами, высокий гость сообщил, что его страна вот уже более 200 лет неуклонно придерживается уважительного подхода к суверенитету и территориальной целостности других стран и намерена всегда оставаться приверженной этой позиции. Он охарактеризовал Азербайджан как дружественную страну и отметил обширную повестку двусторонних отношений. В качестве примера уругвайский министр напомнил, что Азербайджан по итогам прошлого года находится в первой "пятерке" стран-экспортеров нефти в Уругвай. Новоа отметил заинтересованность своей страны в развитии сотрудничества с Азербайджаном в области сельского хозяйства и других сферах экономики, а также рассказал о расширении договорно-правовой базы двусторонних отношений.

В свою очередь, Эльмар Мамедъяров выразил признательность Уругваю за принципиальную позицию в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Глава МИД Азербайджана с удовлетворением отметил единство позиций Уругвая и Азербайджана в отношении разрешения конфликта на основании норм и принципов международного права, в соответствии с известными четырьмя резолюциями Совбеза ООН. Касательно договорно-правовой базы двусторонних отношений Мамедъяров сказал, что в настоящее время на рассмотрении находятся проекты ряда договоров, призванных создать еще более благоприятные условия для стимулирования существующего сотрудничество в области экономики, торговли и в гуманитарной сфере, а также сообщил, что в ходе визита его визави будет подписан договор об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве между двумя странами.

Во время встречи стороны также обменялись мнениями относительно других вопросов, вызывающих взаимный интерес.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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