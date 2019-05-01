Президент Ильхам Алиев: Необходимо положить конец и порой необоснованным делам со стороны "Азеригаза" (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 23:15 30 апреля)

БАКУ /Trend/ - Необходимо положить конец и порой необоснованным делам со стороны «Азеригаза».

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что газификация в Азербайджане находится на самом высоком уровне, и в этом году также проводится работа, связанная с газификацией.

"Мы должны максимально использовать возможности, чтобы проложить газовые линии в поселки и села, которые пока еще не получают газ. В городах давление газа в некоторых местах низкое, по этому вопросу были даны соответствующие указания, проводится работа с тем, чтобы населению подавался качественный газ. В то же время необходимо положить конец и порой необоснованным делам со стороны «Азеригаза». Мне сообщают, что «Азеригаз» в одностороннем порядке применяет какие-то правила, создавая в некоторых случаях проблемы для людей. Этому должен быть положен конец, и здесь должны быть максимальная прозрачность, справедливость, потому что с мест поступают сигналы о том, что есть проблемы, связанные и со счетчиками, и с качеством газа. Все это должно быть полностью устранено. Во всех сферах – в подаче электроэнергии, питьевой воды, природного газа должны быть максимальная прозрачность и справедливость", - сказал Президент Азербайджана.

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