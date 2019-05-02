Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии V Всемирного форума межкультурного диалога в Баку

2 мая 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Центре Гейдара Алиева начал работу V Всемирный форум межкультурного диалога под девизом «Построим диалог во имя деятельности против дискриминации, неравноправия и насильственного конфликта», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия Форума.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Отметим, что Форум проходит при организации Азербайджанского правительства и партнерстве ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристической организации, Совета Европы и ИСЕСКО. В мероприятии принимают участие высокопоставленные официальные лица более 100 стран и свыше 30 международных организаций.

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