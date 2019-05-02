Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии V Всемирного форума межкультурного диалога в Баку (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в четверг начал работу V Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов».

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия Форума.

Форум проходит при организации Азербайджанского правительства и партнерстве ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристcкой организации, Совета Европы и ИСЕСКО. В мероприятии принимают участие высокопоставленные официальные лица более 100 стран и свыше 30 международных организаций.

За 10 лет «Бакинский процесс», проходивший с 2008 года по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, смог создать положительную платформу для обмена мнениями, основанную на искренности и уважении в рамках взаимопонимания между проживающими в различных континентах людьми и группами, имеющими различную этническую, культурную, религиозную и лингвистическую принадлежность. За истекший период география Форума очень расширилась. В результате значительно возросло число структур, принимающих участие в мероприятии. В нынешнем Форуме принимают участие представители многих стран, начиная от Латинской Америки, и заканчивая такими государствами как Саудовская Аравия, Великобритания. В рамках V Всемирного форума по межкультурному диалогу изучается важная роль межкультурного диалога в создании единства между людьми и борьбе против насилия и дискриминации в различных общинах. Форум продолжится в трех направлениях.

Глава государства выступил на церемонии открытия V Всемирного форума по межкультурному диалогу с речью.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в этом престижном Форуме принимают участие свыше 500 представителей из более 100 стран мира. Глава государства отметил, что веками представители различных религий, этнических групп жили вместе в Азербайджане, подчеркнул, что в стране всегда господствовала религиозная толерантность. Отметив, что мультикультурализм в республике является составной частью государственной политики, Президент Ильхам Алиев сказал, что 2016 год был объявлен в Азербайджане «Годом мультикультурализма», а 2017 год – «Годом Исламской солидарности». Глава государства довел до внимания, что если бы мультикультурализм принял форму тенденции, то это внесло бы важный вклад в мир, партнерство на международном уровне. С этой точки зрения мультикультурализм и проводимый в Азербайджане в этом направлении цикл других международных мероприятий представляют важное значение. Глава государства подчеркнул, что обсуждения, обмен мнениями, которые состоятся в рамках проводимого в Баку очередного Форума, послужат общим целям. Отметив, что «Бакинский процесс» поддерживается ООН и другими авторитетными организациями, Президент Ильхам Алиев рассказал о значении принимаемых здесь решений. Подчеркнув, что расположенный на перекрестке Европы и Азии Азербайджан стремительно развивается несмотря на то, что является молодым с точки зрения независимости государством, Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что государственная политика направлена на расширение сотрудничества и партнерства со странами мира. Коснувшись реализуемых Азербайджаном гигантских проектов, глава государства сказал, что посредством трубопроводов Каспийское море соединяется с Черным морем, отметил, что эти трубопроводы, которые служат энергетической безопасности Европы, а также созданные по инициативе Азербайджана международные транспортные коридоры способствуют также дальнейшему укреплению связей между странами и народами. Президент Ильхам Алиев проинформировал об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, довел до внимания, что Азербайджан стремительно развивается несмотря на созданные этим конфликтом проблемы. Глава государства пожелал работе Форума успехов и выразил уверенность в том, что обсуждения будут плодотворными.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный истории древних цивилизаций и атмосфере толерантности в современном Азербайджане.

Модератор мероприятия выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за организацию Форума на высоком уровне и глубоко содержательное выступление. Он отметил, что «Бакинский процесс», усиливая миролюбивые силы, является процессом, помогающим устранению конфликтов.

Выступивший на Форуме верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос выразил крайнее удовлетворение тем, что впервые находится в прекрасном городе Баку. Он сказал, что Альянс цивилизаций ООН является партнером «Бакинского процесса», созданного по инициативе Президента Азербайджана. «Единство – дух «Бакинского процесса», - отметил Мигель Анхель Моратинос и добавил, что Баку может превратиться в хаб Альянса цивилизаций ООН. Он подчеркнул, что на фоне происходящих в мире событий это престижное международное мероприятие проводится своевременно, и рассказал об основных направлениях вопросов, которые будут обсуждаться на Форуме.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Нада Аль-Нашиф особо подчеркнула роль Президента Ильхама Алиева и Азербайджана в пропаганде мультикультурализма в мире и воцарении общечеловеческих ценностей. Она отметила, что основными задачами человечества должны быть позитивные изменения, права человека, устойчивое развитие и обеспечение разнообразия. Нада Аль-Нашиф сказала, что по линии ЮНЕСКО также проводится цикл мероприятий в этом направлении, довела до внимания, что эта авторитетная международная структура вносит свой вклад для еще большей активности межкультурного диалога.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф бин Ахмед аль-Усаймин выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за организацию Бакинского форума на высоком уровне и приглашение на это важное мероприятие. Он подчеркнул, что это мероприятие является важным вкладом в межкультурный диалог между Западом и Исламским миром. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества отметил, что межкультурный и межцивилизационный диалог очень необходим, подчеркнул важность объединения усилий всех стран в этом направлении. Он констатировал, что Президент Ильхам Алиев постоянно демонстрирует приверженность делу укрепления межкультурного диалога и пожелал Форуму успехов.

Заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони сказала, что Азербайджан - одно из ведущих государств в межкультурном диалоге. Она особо подчеркнула, что «Бакинский процесс» стал историей успеха. Отметив, что Совет Европы осуществляет комплексную работу в области усиления межкультурного и межцивилизационного диалога в мире, просвещения молодежи и других направлениях, Габриэлла Баттаини-Драгони довела до внимания, что с этой точки зрения Бакинский форум представляет важное значение.

Генеральный директор ИСЕСКО Абдельазиз Осман аль-Тувейджри отметил, что Бакинский форум - одно из самых авторитетных мероприятий в мире. Он довел до внимания важность проявления в нынешнее время мировыми лидерами политической воли, особо подчеркнул, что с этой точки зрения Президент Ильхам Алиев демонстрирует образцовую позицию. Отметив, что международное сообщество занимает несправедливую позицию в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, Абдельазиз Осман аль-Тувейджри сказал, что это недопустимо, призвал мир поддержать восстановление территориальной целостности Азербайджана и пожелал работе Форума успехов.

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