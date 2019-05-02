Генсек ОИС: Всемирный форум по межкультурному диалогу вносит важный вклад в обеспечение мира и безопасности (ФОТО)

2 мая 2019 23:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках V Всемирного форума по межкультурному диалогу, проходящего в Баку, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуфом бин Ахмедом аль-Усаймином.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, высокий гость выразил удовлетворение по поводу своего участия в Форуме и охарактеризовал его, как важную платформу, с точки зрения вклада в дело глобального обеспечения мира, безопасности и благосостояния.

Мамедъяров, в свою очередь, поблагодарил генерального секретаря ОИС за освещение в ходе официального открытия форума позиции его организации по решению вопросов, связанных с проблемами межкультурного диалога, вызовами и угрозами в современном мире, и, в том числе, исламофобией.

На встрече состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов, включая связи и сотрудничество между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества, пути их дальнейшего развития, а также, вопросы, связанные с подготовкой к саммиту ОИС.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов».

В форуме, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия – правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.

В дни мероприятия будут открыты выставки, организованы музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Альжабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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