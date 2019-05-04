Главы МИД стран ЕС встретятся с коллегами из стран «Восточного партнерства»

4 мая 2019 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) встретятся с коллегами из стран-членов "Восточного партнерства" (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина и Армения) 13 мая, сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт Европейского совета.

Как отмечается, встречи в подобном формате проводятся ежегодно.

После встречи состоится рабочий обед, посвященный 10-летию "Восточного партнерства".

Отметим, что «Восточное партнерство» - это польско-шведская инициатива, которая возникла в 2009 году и является частью европейской политики соседства, охватывающей восточных соседей ЕС.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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