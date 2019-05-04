Министр обороны Азербайджана: Основное внимание должно быть уделено поддержанию боеготовности на высоком ровне (ФОТО)

4 мая 2019 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Четвертого мая на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание, сообщает Trend в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, к совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров объединений, посредством видеосвязи были также привлечены командиры соединений и другие ответственные офицеры.

Доведя до руководящего состава конкретные задачи, поставленные Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым в связи с усилением военного потенциала азербайджанской армии, министр обороны поручил уделить основное внимание повышению боеспособности всех видов и родов войск, в особенности передовых подразделений.

Министр обороны поставил перед должностными лицами задачи увеличить интенсивность учений и тренировок, проводимых согласно плану боевой подготовки, в особенности в ночное время, в условиях и на местности, максимально приближенных к боевым, повысить оперативность действия и боевой готовности войск, строгое соблюдение требований скрытного управления и маскировки, общих правил безопасности, в частности пожарной безопасности, а также организовать подготовку к переводу вооружения, военной и специальной техники воинских объединений и соединений на летний режим эксплуатации.
Министр дал конкретные указания более качественно организовать боевую подготовку, повысить уровень военного профессионализма, усилить идеологическую работу и морально-психологическое обеспечение с целью повысить военный патриотизм и боевой дух личного состава, а также решить другие служебные вопросы.

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