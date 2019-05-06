Администрация Президента: В Азербайджане смягчен ряд наказаний, в УК включены новые виды наказания

БАКУ /Trend/ - Поправка, внесенная в законодательство благодаря распоряжению Президента Азербайджана о совершенствовании работы в пенитенциарной системе, гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества, коснулась 14 тысяч человек

Об этом сказал заведующий сектором отдела по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Администрации Президента Азербайджана Вюсал Исаев, выступая в Баку на конференции на тему «Судебно-правовые реформы в Азербайджане: общественные обсуждения с Американской торговой палатой в Азербайджане», сообщает в понедельник Trend.

Исаев отметил, что после распоряжения был смягчен ряд наказаний, в Уголовный кодекс включены новые виды наказаний: «Около девяти тысяч человек были освобождены от следствия и суда. Также с 1800 лиц снято наказание, 800 из которых были связаны с лишением свободы. Эти цифры не охватывают акты помилования и амнистии, а является результатом изменений, внесенных в законодательство в связи с гуманизацией политики наказания».

Напомним, что 10 февраля 2017 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных мер наказания и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества.

Согласно распоряжению, поручено продолжить меры по модернизации деятельности пенитенциарных учреждений, обновлению инфраструктуры и усовершенствованию механизма управления.

Также с целью организации эффективного контроля над исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества и повышения эффективности управления в этой сфере создается Служба пробации при министерстве юстиции Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.