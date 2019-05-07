В Баку обсудили подготовку к юбилейному саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО)

7 мая 2019 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел (МИД) Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.

В ходе встречи генеральный секретарь Багдад Амреев с удовлетворением упомянул встречу с Президентом Ильхамом Алиевым, охарактеризовал ее, как очень плодотворную, отметив, что состоялись очень интересные обсуждения, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Багдад Амреев выразил уверенность, в том, что намеченный на осень текущего года саммит Организации, по случаю ее десятилетия, при участии Азербайджана в качестве принимающей стороны, будет организован на высоком уровне. Между сторонами состоялся обмен мнениями относительно подготовки к саммиту.

Далее генсек Совета рассказал о последних реформах в сферах экономики, торговли, финансов и транспорта, проводимых в странах-членах Совета сотрудничества тюркоязычных государств, подчеркнув важность развития сотрудничества в этих направлениях и налаживания связей с соответствующими международными организациями.

Эльмар Мамедъяров заверил высокого гостя, что Азербайджан, как и прежде, будет продолжать вносить свой вклад в деятельность Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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