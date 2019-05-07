Али Гасанов: В решении нагорно-карабахского конфликта Азербайджану нужна информподдержка тюркоязычных стран

7 мая 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт - один из самых труднорешаемых конфликтов региона и мира. Здесь есть агрессор и сторона, подвергшаяся агрессии. Мы нуждаемся в информационной поддержке тюркоязычных государств, потому что армяне периодически осуществляли свою пропаганду.
Об этом во вторник сказал журналистам помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что Азербайджану необходима информационная поддержка тюркоязычных государств. «Неизбежно усиление интеграции в информационной сфере стран-членов Тюркского совета. К примеру, во время апрельских боев 2016 года Азербайджан нуждался в информационной поддержке. Необходимо было информировать регион и мир о провокациях армян, их захватнической политике в регионе, разрушении ими культурных и религиозных объектов Азербайджана. Поэтому считаю, что страны-члены Тюркского совета должны поддерживать друг друга в такие моменты», - сказал он.

Завотделом Администрации Президента Азербайджана добавил, что сегодня в мире ведется грязная кампания против исламской религии. «Исламские государства, мусульманские народы отождествляются с террором, отвергаются их культура и ценности», - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова)

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