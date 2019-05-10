Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - 10 мая – 96-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, гениального сына и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В день рождения спасителя азербайджанского народа Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи, родные и близкие великого лидера пришли в Аллею почетного захоронения, чтобы посетить могилу общенационального лидера.

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