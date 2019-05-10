Анар Багиров: В прошлом году в Коллегию адвокатов поступило более 500 жалоб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается большой интерес к адвокатуре, и документы подает также молодежь, которая работает в государственных органах.

Об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, число адвокатов в Азербайджане будет расти.

Багиров сообщил, что до конца года будет проведен еще один экзамен по приему в адвокатуру.

Он отметил, что в прошлом году в Коллегию поступило более 500 жалоб. 83 процента из них поступили от граждан. Порой распространяется предвзятая информация о том, что якобы на основании жалобы госорганов адвокатов отстраняют и т.д. Коллегия адвокатов не имеет полномочий отстранять адвоката, а может лишь подать в связи с этим иск, добавил Багиров.

Председатель Коллегии сказал, что в прошлом году от членства в Коллегии были отстранены шесть адвокатов. «Пятеро - за неуплату членских взносов за полгода без уважительных причин, один - на основании жалобы гражданина. То есть ни один адвокат не был отстранен по жалобе государственного органа, поэтому распространяемая информация недостоверна», - сказал Багиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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