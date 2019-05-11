Президент Азербайджана: Необходимые шаги по развитию нашей армии, укреплению ее материально-технической базы, оснащению современной техники будут предприниматься и впредь (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Необходимые шаги по развитию нашей армии, укреплению ее материально-технической базы, оснащению современной техники будут предприниматься и впредь.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной 96-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Многие международные организации, в том числе Генеральная Ассамблея ООН, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и другие организации, в этот период приняли основанные на справедливости, защищающие нашу позицию постановления и резолюции, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Это – наш большой дипломатический и политический успех.

Наша принципиальная позиция в связи с конфликтом остается неизменной. Нагорный Карабах - исконная, историческая азербайджанская земля. Наш народ веками жил и творил на этой земле. Сегодня весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. Ни одна страна не признает и, уверен, не признает самопровозглашенный режим. Наша позиция заключается в том, что этот конфликт должен найти решение на базе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности нашей страны, на основе резолюций Совета Безопасности ООН, Хельсинкского заключительного акта. Это – единственный путь, мы идем и будем идти по этому пути.

В то же время мы наращиваем мощь армии. Сегодня Азербайджан, согласно международным рейтингам, по армейскому потенциалу входит в число 50 стран в мировом масштабе. Необходимые шаги по развитию нашей армии, укреплению ее материально-технической базы, оснащению современной техники будут предприниматься и впредь", - сказал Президент Азербайджана.

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