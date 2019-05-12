Хикмет Гаджиев: Главной причиной того, что режим прекращения огня не перешел к устойчивому миру, является продолжение Арменией захватнической политики

12 мая 2019 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главной причиной того, что на протяжении 25 лет режим прекращения огня не перешел к устойчивому миру, является продолжение Арменией захватнической политики.

Об этом сказал заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьера-министра Армении Никол Пашиняна в связи с с 25-летием со дня установления режима прекращения огня.

Гаджиев сказал, что Армения оккупировала территории Азербайджана с применением силы.

"Более миллиона азербайджанцев на оккупированных территориях подверглось этнической чистке, и на протяжении более 25 лет они вынуждены жить в статусе беженцев и вынужденных переселенцев. Агрессия Армении в отношении Азербайджана также сопровождалась многочисленными военными преступлениями против гражданского населения. В четырех резолюциях, принятых Советом Безопасности ООН в связи с конфликтом, осуждается применение Арменией силы в отношении Азербайджана, еще раз подтверждается территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, и факт, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и требуется немедленный, полный и безоговорочный вывод захватнических сил со всех оккупированных территорий Азербайджана", - добавил завотделом Администрации.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что режим прекращения огня - это не мир. "Руководство Армении также признает, что, несмотря на то, что прошло 25 лет, режим прекращения огня не перешел к устойчивому миру. Главной причиной того, что на протяжении этого периода режим прекращения огня не перешел к устойчивому миру, является продолжение Арменией захватнической политики", - добавил завотделом Администрации.

По его словам, формат процесса переговоров не изменен и ведется между сторонами кофликта, Арменией и Азербайджаном.

"Если армянская сторона на самом деле желает обеспечения устойчивого мира в регионе, то она должна конструктивно участвовать в процессе переговоров на основе существующего формата, в соответствие с требованиями резолюций СБ ООН вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, не препятствовать возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев в свои родные земли. Лишь после этого в регионе может быть обеспечен устойчивый мир", - добавил Хикмет Гаджиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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