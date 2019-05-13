Проведение международных соревнований в Азербайджане беспокоит некоторые внешние силы – вице-президент федерации

БАКУ /Trend/ - Проведение в Азербайджане международных соревнований и мероприятий на высоком уровне, их резонанс в мире беспокоят некоторые внешние силы, сказал в понедельник Trend вице-президент Федерации борьбы, известный тренер Фирдовси Умудов.

По его словам, эти силы проводят кампанию по дискредитации Азербайджана: «Эти люди не любят свою Родину. Ведь подобные случаи происходят не в первой. Это происходило и во время конкурса «Евровидение» в 2012 году, и в 2015 году во время Первых Европейских игр, в 2017 году, когда проходили Игры исламской солидарности, да и во время гонок Формулы 1. На этот раз ряд инстанций, включая МИД Великобритании, озвучивают не касающиеся спорта, предвзятые и далекие от реальности субъективные суждения, формируя у международной общественности мнение о нецелесообразности проведения этого важного спортивного соревнования – финальной игры Лиги Европы в Азербайджане. Потому что эти структуры недолюбливают Азербайджан».

Умудов добавил, что миру известно, как стремительно развивается сегодня Азербайджан: «Это развитие продолжается под руководством Президента Ильхама Алиева. Руководители всех команд, которые до этого приняли участие в международных мероприятиях в Азербайджане, говорят, что безопасность и организация - на высоком уровне. Безопасность гарантирована и армянского игроку «Арсенала» Генриху Мхитаряну, который приедет в Азербайджан для игры в финальном матче «Арсенал»- «Челси». Кроме того, в Азербайджане упрощен визовый режим для граждан зарубежных государств. Глава государства неоднократно подписывал распоряжения об этом, и в результате иностранные граждане, приезжая в Азербайджан, получают визы в аэропорту Гейдар Алиев за 20-30 минут. Что касается обслуживания и цен в отелях, то они дешевле, чем в других странах, и услуги оказываются на очень хорошем уровне».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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