При организации Фонда Гейдара Алиева Азербайджан представлен на 58-й Венецианской биеннале (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - При организации Фонда Гейдара Алиева Азербайджан представлен на Международной выставке искусств - 58-й Венецианской биеннале, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Фонд.

Азербайджан участвует в ней с национальным павильоном на тему «Виртуальная реальность» ("Virtual Reality").

В экспозиции, открывшейся во Дворце Леззе XIV века в Кампо Санто Стефано, представлены произведения художников и скульпторов Зейгама Азизова, Орхана Мамедова, Зарнишан Юсиф, Кенана Алиева и Ульвии Алиевой.

Темы произведений мультимедиа, инсталляций и скульптур в павильоне охватывают следующее: люди ежедневно встречаются с потоком разнообразных новостей, каждый человек в мире в течение дня примерно 150 раз проверяет свой телефон, более двух миллиардов человек пользуются социальными сетями. Фейковыми новостями в соцсетях делятся намного чаще и большая часть проводимых обсуждений не связана с достоверностью этих новостей.

58-я Венецианская биеннале продолжится до 24 ноября.

Венецианская биеннале считается самой престижной выставкой в сфере современного искусства, и проводится раз в два года.

Азербайджан с 2007 года участвует в этом международном проекте.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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