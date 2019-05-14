Глава МИД Азербайджана участвует в конференции "Восточного партнерства"

БАКУ /Trend/ - В Брюсселе началась конференция высокого уровня по случаю 10-летия "Восточного партнерства".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в работе конференции участвует министр иностранных дел страны Эльмар Мамедъяров.

В рамках конференции начала свою работу панельная сессия “10-летие "Восточного партнерства": успехи в получении конкретных результатов и вызовы».

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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