Комитет министров СЕ вновь подтвердил поддержку территориальной целостности стран-участниц

17 мая 2019 20:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Хельсинки прошла 129 сессия Комитета министров Совета Европы.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече, подытожившей полугодичное председательство Финляндии в Комитете, Азербайджан представлял заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

На этой министерской сессии, на которой было отмечено 70-летие основания Совета Европы, обсуждались угрозы, с которыми сталкивается организация, возможные реформы и перспективы дальнейшей деятельности.

Замминистра Мамедгулиев в своем выступлении рассказал о сотрудничестве Азербайджана с СЕ и реализации Плана деятельности по Азербайджану, ранее утвержденному организацией. Он также коснулся вопроса конфликтных зон на европейском континенте, в сфере действия международных организаций, и подтвердил принципиальную позицию Азербайджана по необходимости согласования всех действий с легитимной центральной властью.

Мамедгулиев также рассказал присутствующим о ситуации, сложившейся в связи с продолжающейся оккупацией территорий Азербайджана со стороны Армении, а также напомнил выводы Европейского суда по правам человека по делу "Чирагов и другие против Армении" о том, что Армения фактически контролирует оккупированные территории.

Отметим, что Комитет министров Совета Европы не оставил без внимания существующие конфликты на территориях стран-членов, и в принятом по итогам сессии политическом заявлении была выражена обеспокоенность в связи с противостояниями и конфликтами на европейском континенте, подтверждена необходимость совместных усилий для их мирного политического разрешения в соответствии с существующими нормами и принципами международного права.

Еще более знаменательным стало соответствующее решение о правах и обязательствах стран-участниц, в котором Комитет министров СЕ подтвердил поддержку их территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ.

Напомним, что по завершении сессии Франция сменила Финляндию на следующие полгода на посту председателя организации.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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