Эльмар Мамедъяров встретился с высокопоставленными лицами Франции

18 мая 2019 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочей поездки во Францию министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с вице-президентом Национальной ассамблеи Кароль Бюро-Бонар и президентом группы дружбы Азербайджан-Франция Национальной ассамблеи Пьером Аланом Рафаном, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по нынешнему уровню межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Францией, в том числе, перспективам развития двусторонних связей в политической, экономической, культурной и других сферах, отмечена важность обмена взаимными визитами различного уровня между двумя странами.

Стороны подчеркнули, что деятельность группы дружбы Азербайджан-Франция вносит большой вклад в развитие сотрудничества между двумя странами, выразили уверенность на дальнейшее ускорение развития отношений.

Во время встречи также были обсуждены текущие вопросы, стоящие на повестке между Азербайджаном и Францией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ле Пен обвинила Макрона в неконституционном поведении
В мире 14:46
Борис Джонсон является абсолютным лидером в борьбе за пост премьера Великобритании
В мире 12:32
Макрон заявил об отсутствии политических перспектив у "желтых жилетов"
Европа 17 мая 22:51
Глава МИД Азербайджана встретился с советником президента Франции
Политика 17 мая 20:27
Главы МИД: Франция приложит все усилия для скорейшего урегулирования карабахского конфликта мирным путем (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 17 мая 19:54
Глава МВФ: Сегодня Узбекистану нужно новое уравнение
Бизнес 17 мая 16:04
Лента новостей
"Не надо показывать, что такого героя как Бабек, предал армянин" – удивительные воспоминания Расима Балаева (ФОТО)
Культура 15:24
Производство сахара возросло почти в 6 раз
Бизнес 15:22
Арзу Нагиев: Минская Группа ОБСЕ должна реагировать на абсурдные заявления Пашиняна
Точка зрения 15:19
В Афганистане пять детей погибли при взрыве
Другие страны 15:12
Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Баку масштабное соревнование - Яна Батыршина
Общество 14:57
Узбекнефтегаз создаст СП по производству промгазов с американской Air Products
Энергетика 14:56
Ле Пен обвинила Макрона в неконституционном поведении
В мире 14:46
Хиджран Гусейнова: Демографическое развитие страны без развития женщин невозможно
Общество 14:45
В Иране произошло землетрясение
Общество 14:32