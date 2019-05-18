Эльмар Мамедъяров встретился с высокопоставленными лицами Франции

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочей поездки во Францию министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с вице-президентом Национальной ассамблеи Кароль Бюро-Бонар и президентом группы дружбы Азербайджан-Франция Национальной ассамблеи Пьером Аланом Рафаном, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по нынешнему уровню межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Францией, в том числе, перспективам развития двусторонних связей в политической, экономической, культурной и других сферах, отмечена важность обмена взаимными визитами различного уровня между двумя странами.

Стороны подчеркнули, что деятельность группы дружбы Азербайджан-Франция вносит большой вклад в развитие сотрудничества между двумя странами, выразили уверенность на дальнейшее ускорение развития отношений.

Во время встречи также были обсуждены текущие вопросы, стоящие на повестке между Азербайджаном и Францией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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