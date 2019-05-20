Азербайджан равноправный партнер с ЕС – депутат

20 мая 2019 20:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан признан региональной сила и активным актором, вносящим свой вклад в налаживание связей сотрудничества в системе международных отношений, реализацию транснациональных проектов, вопросы глобальной безопасности, энергетическую безопасность Европы. Об этом сказала в понедельник Trend депутат правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Парвин Керимзаде.

Деутат добавила, что, то, что Азербайджан играет роль коридора между западной и восточной цивилизациями, а также Севером и Югом, повышает его авторитет, как значимой страны,

По словам депутата, эти успехи достигнуты благодаря прагматичному и рациональному внешнеполитическому курсу Азербайджана: «Азербайджан всегда придает особое значение отношениям с отдельными государствами, в том числе, двусторонним связям с соседними странами. Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Бельгию продемонстрировал развитие существующих между Азербайджаном и ЕС отношений на основе взаимных интересов. Еще раз подтвердилось, что Азербайджан - надежный и ответственный партнер для ЕС. Это подтверждает и то, что время встречи президента Совета ЕС Дональда Туска с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он оценил Азербайджан как надежного партнера ЕС. На встрече было затронуто активное сотрудничество в рамках программы «Восточное партнерство», особо отмечено тесное сотрудничество страны как в рамках Восточного партнерства, так и в двустороннем формате с ЕС».

Керимзаде напомнила, что ЕС с первого дня поддерживала реализацию проекта «Южный газовый коридор», заинтересован в продолжении торговых связей и стратегического партнерства с Азербайджаном: «В то же время ЕС поддерживает территориальную целостность Азербайджана, что отражено в принятых двусторонних документах».

Депутат подчеркнула, что политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, служит только национальным интересам Азербайджана, укреплению позиции страны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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