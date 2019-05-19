Гимнастика в Азербайджане развивается благодаря усилиям Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - Яна Батыршина

19 мая 2019 21:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гимнастика в Азербайджане развивается благодаря усилиям Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Об этом Trend сказала заслуженный мастер спорта России, победительница множества различных международных спортивных состязаний, серебряный призер Олимпийских игр Яна Батыршина.

"Все мы знаем, кто является президентом Федерации гимнастики Азербайджана - это Первая леди и Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Конечно, все это благодаря ей, все это ее большая заслуга. Видно, насколько Мехрибан Алиева любит гимнастику, сколько вкладывает сил и души, и результаты этой работы видны", - сказала Батыршина.

Она отметила, что художественная гимнастика в Азербайджане развивается семимильными шагами.

Говоря о завершившемся сегодня в Баку Чемпионате Европы по художественной гимнастике, собеседница агентства отметила высокий уровень организации состязаний и хорошие условия, созданные как для гимнасток, так и зрителей.

Батыршина также высоко оценила мастерство азербайджанских гимнасток. По ее мнению, юниорская сборная страны достойная смена основному составу. Также собеседница агентства выделила выступление азербайджанской гимнастки Захры Агамировой.

"Захра Агамирова очень сильная, в некоторые ее выступления, к примеру, с мячом, я прямо влюблена", - добавила Батыршина.

Напомним, что 16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку прошел 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступили в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате приняли участие спортсменки из 35 стран мира.

(Автор: Вахид Байрамов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Баку масштабное соревнование - Яна Батыршина
Общество 18 мая 14:57
Высокий уровень организации международных соревнований по гимнастике стал возможен благодаря Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой - генсек
Общество 17 мая 21:32
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики (ФОТО)
Политика 17 мая 15:26
Первый вице-президент Мехрибан Алиева присутствовала на концертной программе «С любовью к Азербайджану» в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 12 мая 10:13
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 96-летию Гейдара Алиева и 15-летию Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 10 мая 20:08
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в кампании по посадке деревьев, посвященной дню рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 10 мая 11:42
Лента новостей
Голландские футболисты стали победителями юношеского чемпионата Европы
Спорт 21:37
В Азербайджане прошел приемный экзамен в вузы по II и III группам специальностей
Общество 20:51
На Кубе автомобиль наехал на пешеходов
Другие страны 20:48
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал в июне принять решение об уровне добычи нефти
Энергетика 20:33
В Швейцарии на референдуме поддержали ужесточение правил приобретения оружия
Европа 20:15
Стали известны цены на билеты на матчи чемпионата Европы - 2020
Спорт 19:59
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,7
Другие страны 19:44
Аль-Фалех заявил, что решение ОПЕК+ должно способствовать снижению мировых запасов нефти
Энергетика 19:23
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 19.05.2019
Политика 19:00