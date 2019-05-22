В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

22 мая 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Господин Президент. Рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Прошу принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Король бельгийцев Филипп также поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство. Передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана поздравления, пожелания благополучия и процветания по случаю Вашего национального праздника – Дня Республики", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав Смешанной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Чехии
Политика 21 мая 18:39
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Положения об Агентстве аграрных услуг
Политика 21 мая 18:25
Президент Азербайджана: Повышение пенсий, зарплат, пособий – один из вопросов повестки дня
Политика 21 мая 15:31
Президент Ильхам Алиев принял главу Российской академии наук
Политика 21 мая 11:30
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Сабунчинского железнодорожного вокзального комплекса (ФОТО)
Политика 21 мая 11:00
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
Политика 20 мая 22:02
Лента новостей
ЕНПФ Казахстана продал часть акций «Казатомпрома»
Бизнес 15:13
Азербайджан – Турция! Дух победы, призыв к победе! (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:13
Минобороны Казахстана закупает лекарства
Тендеры 15:09
Азербайджанская компания наладит экспорт пластиковых и композитных труб со стекловолокном
Бизнес 15:01
Продолжается успешное сотрудничество Генпрокуратуры Азербайджана с Международной ассоциацией прокуроров
Политика 14:59
Число погибших при взрыве в Афганистане увеличилось до восьми
В мире 14:57
Министр обороны Азербайджана заслушал доклады по сложившейся обстановке на учениях (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14:49
Минобороны Казахстана закупает медицинские изделия
Тендеры 14:47
ConocoPhillips Exploration юридически оформила свой статус де-факто в Азербайджане
Энергетика 14:46