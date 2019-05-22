В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Господин Президент. Рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Прошу принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Король бельгийцев Филипп также поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство. Передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана поздравления, пожелания благополучия и процветания по случаю Вашего национального праздника – Дня Республики", - говорится в поздравлении.

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