Азербайджан и Китай будут развивать взаимовыгодное сотрудничество (ФОТО)

23 мая 2019 22:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Китая Ваном И, находящимся в стране с официальным визитом.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, на встрече стороны выразили удовлетворение по поводу успешного развития традиционного двустороннего сотрудничества.

Министры подтвердили однозначную и неизменную позицию своих стран по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости, а также отметили крепкую политическую и международно-правовую базу азербайджано-китайских отношений.

Главы МИД обеих стран также подчеркнули важность поддержания двусторонних отношений на уровне глав государств, а также обменялись мнениями о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в духе последнего рабочего визита Президента Ильхама Алиева в Китай, а также его встречи с президентом страны Си Цзиньпином. Стороны отметили, что Азербайджан один из основных партнеров Китая на евразийском пространстве и активный участник проекта “Один пояс, один путь”.

Реализация этого проекта, объединяющего Восток с Западом и Азию с Европой, уже приносит свои плоды как обеим странам, так и в целом всему региону. В этой связи, стороны подчеркнули важность проекта “Транскаспийский транспортный коридор”.

Дав, по итогам встречи, высокую оценку уровню взаимопонимания между Азербайджаном и Китаем, стороны выразили взаимную заинтересованность обеих стран в продолжении развивающегося двустороннего сотрудничества на взаимовыгодной основе, а также в укреплении мира и безопасности в региональном и мировом масштабе.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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