Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО) (версия 3)

Добавлены подробности (первая верия опубликована 23 мая в 20:56)

БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 23 мая в своей резиденции дал ифтар по случаю священного месяца Рамазан.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в церемонии ифтара принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Церемония ифтара началась с чтения аятов из священного Корана и молитвы Рамазана.

Выступивший на церемонии шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и гостям за принятие приглашения на ифтар по случаю благословенного месяца Рамазан, являющегося вершиной одиннадцати месяцев, когда был ниспослан священный Коран.

На церемонии выступили архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев и епископ Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Речь Президента Ильхама Алиева:

- Ваше преосвященство, уважаемый шейх.

Уважаемые религиозные деятели.

Дамы и господа.

Как и каждый год, мы встречаемся в священный месяц Рамазан на церемонии ифтара у его преосвященства шейха. Это – прекрасная традиция. Она живет и будет жить. Это – наглядный пример государственно-религиозных отношений. Эти отношения имеют особое значение для любой страны, и в Азербайджане они носят образцовый характер.

В основе этих отношений стоят великий лидер Гейдар Алиев и его преосвященство шейх. Их личная дружба, уважение друг к другу оказали огромное влияние на развитие государственно-религиозных отношений. Я являюсь свидетелем того, что его преосвященство шейх и великий лидер Гейдар Алиев были очень близкими друг другу людьми, и все, что они сделали для народа, Родины, создало условия для сегодняшнего успешного развития Азербайджана.

До 1993 года в государственно-религиозных отношениях существовали определенные пробелы. После 1993 года работа в этой области по всем направлениям также регулируется на самом высоком уровне. 10 мая, в день 96-й годовщины со дня рождения великого лидера мы говорили о том, что он сделал для народа, государства. Гейдару Алиеву принадлежат исключительные заслуги перед азербайджанским народом. Сегодняшний независимый Азербайджан – его произведение. Создание основ государственности, определение стратегических направлений развития Азербайджана стали возможны именно благодаря мудрости и дальновидности Гейдара Алиева.

Его преосвященству, уважаемому шейху принадлежат большие заслуги перед народом и государством. Его преосвященство шейх является видным религиозным деятелем, пользующимся большим авторитетом и в Азербайджане, и на Кавказе, и во всем мире, он представляет Азербайджан в мире как приверженную своим ценностям и, в то же время, современную, толерантную страну. Его многогранная международная деятельность популяризирует Азербайджан в мире, представляет азербайджанские реалии мировой общественности, успешная деятельность его преосвященства шейха усиливает нашу страну.

В нашей стране господствуют национальная солидарность, гражданское согласие. Хотя по Конституции религия отделена от государства, религия и государство на самом деле находятся рядом друг с другом. Наша сила - в единстве. Сегодня успешное развитие Азербайджана во многом зависит от успешного развития государственно-религиозных отношений.

Ситуация в мире обостряется. Как в нашем регионе, так и во всем мире возникают новые столкновения, новые очаги конфликтов, появляются новые риски, угрозы. Выдвигаются различные мнения, предположения, связанные с будущим мира, будущим стабильности. Наша основная задача заключается в сохранении стабильности в Азербайджане, улучшении благосостояния азербайджанского народа и защите нашей страны от возможных рисков. В последние годы в этом направлении проделана большая работа. Азербайджан идет по пути развития. Динамика развития очень позитивна. Уверен, что благодаря проведенным в предстоящие годы глубоким реформам будет обеспечено долгосрочное, устойчивое развитие нашей страны.

Мы построили современное государство на прочной национально-духовной основе. Исламские ценности являются неотъемлемой частью наших национально-духовных ценностей. Мы привязаны к своей религии. Мы пропагандируем в мире исламскую культуру. Проводятся многочисленные конференции, выставки, презентации в мире, до мировой общественности доводятся азербайджанские реалии, реалии исламской культуры. Мы представляем Ислам миру таким, какой он есть, религией мира, милосердия, и будем продолжать эту деятельность и впредь.

С мусульманскими странами у нас традиционные дружественные и братские связи. Это – одно из приоритетных направлений в нашей внешней политике. Азербайджан смог наладить тесные связи со всеми мусульманскими странами, и мы всегда поддерживаем друг друга в международной плоскости. В то же время мы очень активно сотрудничаем в двустороннем формате. Несколько дней назад во время встречи с послами мусульманских стран мы провели обмен мнениями по этим вопросам.

Азербайджан в то же время является активным членом Организации исламского сотрудничества и в рамках данной организации вносит ценный вклад в укрепление исламской солидарности. В нашей стране проводятся многочисленные мероприятия по линии Организации исламского сотрудничества. Организация исламского сотрудничества высоко оценивает проводимую нами в Азербайджане политику по защите исламских ценностей. Мы и впредь будем продолжать наши усилия по укреплению исламской солидарности в рамках организации. Должен также отметить, что в 2016 году Организация исламского сотрудничества создала контактную группу по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, и она постоянно поддерживает наше правое дело в связи с этим конфликтом.

Есть лишь один путь урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта – признанная мировым сообществом территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Нагорный Карабах – наша историческая, исконная земля. Мы доводим до мира эти реалии. К сожалению, в начале конфликта в мире о нем не было достаточной информации. В начале 1990-х годов наши земли были оккупированы. Переживаемые в то время в нашей стране кризис, анархия, хаос позволили Армении захватить наши исторические земли. В то время мы находились в международной изоляции и не могли донести свой голос до мировой общественности. Таким образом, в мире сформировалось совершенно искаженное мнение, связанное с конфликтом. Благодаря нашим регулярным усилиям весь мир уже знает, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, нашей исторической землей. Издание многочисленных книг, проведение презентаций, конференций, связанных с конфликтом, доводят до мировой общественности правду о нем.

Все видят, что в связи с конфликтом существуют двойные стандарты. Как это возможно, чтобы высший орган мира – Совет Безопасности ООН принимает четыре резолюции, в которых открыто говорится о том, что армянские вооруженные силы должны быть выведены с оккупированных земель, и эти резолюции не выполняются. Поэтому считаю, что существующие в мире двойные стандарты являются одной из самых больших проблем. Мы будем продолжать свои усилия по урегулированию конфликта. Мы наращиваем свою экономическую мощь, растет наш политический вес, в военном отношении Азербайджан сегодня находится в числе сильных стран. Мы обеспечили наше преимущество на поле боя, освободили часть оккупированных в свое время земель. Сегодня на этих землях развевается азербайджанский флаг. На освобожденных от оккупации землях построена мечеть, аналогичная Шушинской мечети, возведен поселок, туда вернулась жизнь. Это еще раз показывает, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Возродившееся и развивающееся сегодня село Джоджуг Марджанлы олицетворяет несгибаемый дух азербайджанского народа. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет темой переговоров. Еще раз хочу сказать: этот конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности нашей страны.

Мы охраняем наши исторические, религиозные памятники, государство и религия и здесь находятся вместе. В последние годы были построены или отремонтированы сотни мечетей. Особое место среди них занимают наши исторические мечети. Его преосвященство шейх отметил, что созданный вокруг мечети Тезе-пир грандиозный парк придаст новое дыхание городу, то есть, озеленение на территории 20 гектаров послужит улучшению климата в этой зоне, создаст возможности для удобства людей, в то же время величественная панорама мечети Тезе-пир откроется для всех граждан. Потому что здания, построенные в свое время вокруг мечети Тезе-пир, не позволяли нам видеть ее с дальнего расстояния. Капитальная реставрация других мечетей демонстрирует наше намерение, нашу политику. Капитальный ремонт мечетей Биби-эйбат, Аждарбек, Шамахинской Джума-мечети, историко-религиозного комплекса «Имамзаде» - это проявление государственно-религиозных отношений. Строительство мечети Гейдара является историческим событием.

Как вам известно, первым мероприятием, в котором я принял участие после прошлогодних президентских выборов, было открытие нового здания мечети Гаджи Джавада. И это неслучайно. После выборов я мог посетить любое место. То, что мы в первую очередь отметили именно открытие нового здания мечети Гаджи Джавада, свидетельствует о нашем уважении к государственно-религиозным отношениям, к Исламу.

Межрелигиозные отношения в нашей стране регулируются на самом высоком уровне. Это уже реальность. Весь мир знает и принимает эти реалии. Сегодня Азербайджан стал центром проведения межрелигиозного диалога в мировом масштабе. Неслучайно многочисленные международные мероприятия именно по нашей инициативе проводятся в нашей стране. Если бы мы не проявили этой инициативы, то и мероприятия не проводились.

Как сказал его преосвященство уважаемый шейх, в этом году состоится II Саммит религиозных лидеров мира. Принято решение по этому вопросу. Юбилей его преосвященства шейха и 40-летие его деятельности будут торжественно отмечены на государственном уровне. Уверен, что Азербайджан, как современная страна, привязанная к своим религиозным, национальным корням, и в то же время толерантное государство, пропагандирующее мультикультуральные ценности, еще раз представит миру свои реалии.

Проводимые в Азербайджане многочисленные международные мероприятия представляют большое значение и для страны, и для происходящих внутри процессов, и для всего мира. Потому что Азербайджан – многонациональная, многоконфессиональная страна. Это – наше большое достояние. Представители всех народов, всех религий в Азербайджане живут в условиях доброжелательности, мира и спокойствия. Мы живем как одна семья, и наша сила - в единстве. Эти мероприятия имеют большое значение и для мира. Потому что сегодня в мире бытуют различные мнения, связанные с межрелигиозными отношениями, то есть, нет однозначного подхода. Порой звучат очень опасные мысли, предпринимаются шаги, которые могут привести к негативным последствиям. Поэтому наши инициативы имеют большое значение для мира. Последним крупным мероприятием стал Форум по межкультурному диалогу. В рамках этого Форума обсуждались очень важные вопросы, была еще раз отмечена позитивная роль Азербайджана в этой области. Мы продолжим свои усилия в этой сфере. Еще раз хочу сказать: это нужно нам и нужно всему миру, потому что мы хотим, чтобы процессы в мире протекали в позитивном русле, чтобы не было противостояний, разногласий на религиозной, национальной почве, чтобы были мир, равенство, справедливость. Наша священная религия – Ислам требует именно этого, и мы, как государство, будем продолжать усилия в данном направлении. Будет обеспечено успешное, устойчивое развитие нашей страны, выполняются и будут выполняться стоящие перед страной задачи, есть очень ясные взгляды, конкретные программы по решению существующих проблем и они реализуются. Сегодня азербайджанские реалии таковы, что наша страна уверенно и с оптимизмом идет вперед, живет с оптимизмом. У нас есть и твердая политическая воля для решения всех стоящих перед страной проблем, и поддержка общества.

Уважаемые участники церемонии, хочу еще раз выразить признательность его преосвященству уважаемому шейху, другим религиозным деятелям за добрые слова обо мне, в мой адрес. Хочу поздравить мусульман всего мира с месяцем Рамазан. Желаю всем мусульманам мира, спокойствия и благосостояния! Спасибо.

Затем был дан ифтар.

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